Luxemburg : Der Mai kratzt an der 30-Grad-Marke

LUXEMBURG – Noch bis Freitag meldet Meteolux sommerliche Temperaturen im Großherzogtum. Gelegentlich können aber Gewitter dazwischenkommen.

Das Wetter im Mai läuft in dieser Woche zur Höchstform auf. Bis zu 26 Grad sagt Meteolux für den heutigen Dienstagmittag voraus. Noch höher steigt das Thermometer voraussichtlich morgen: 14 Sonnenstunden bieten beste Voraussetzungen für 25 bis 27 Grad im Norden Luxemburgs und beachtliche 27 bis 29 Grad im Süden des Landes.

Auch für Donnerstag werden bei viel Sonnenschein immer noch 28 Grad angesagt. Freitag lässt sich die Sonne mit nur drei Stunden zwar deutlich seltener blicken, der Wetterdienst prognostiziert aber immer noch 23 bis 25 Grad. An beiden Tagen ist über den Tag mit Gewittern zu rechnen, Windböen zwischen 40 und 60 Stundenkilometer sind möglich.

Zwar trocken, aber nicht mehr so heiß wird es dann am Wochenende: Die Temperatur fällt auf 19 Grad, am Himmel gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken.