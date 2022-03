Der Chef von S&P : Der Mann, der die Welt in Atem hält

Deven Sharma hat das tiefere Kreditrating der USA zu verantworten. Öffentlichen Blicken entzieht sich der Chef von Standard & Poor’s weitgehend.

Am Wochenende hat die amerikanische Kredit-Ratingagentur Standard & Poor’s die Kreditwürdigkeit von US-Staatsanleihen von der höchsten Bewertung AAA um eine Stufe auf AA+ herabgesetzt und damit bei Regierungen und Investoren weltweit für Panik gesorgt sowie die Börsen auf Talfahrt geschickt. Die umstrittene Entscheidung zu verantworten hat in letzter Konsequenz der oberste Chef von Standard & Poor’s. Doch wer ist Deven Sharma?

Der 55-Jährige schirmt sein Privatleben erfolgreich von der Öffentlichkeit ab. Bekannt ist, dass er 1956 im ostindischen Bundesstaat Jharkhand geboren wurde. «Junge aus Jharkhand schüttelt die Welt durch», titelte etwa die «Times of India» in Erinnerung an seine Wurzeln.

Vermutlich Ende der 1970er Jahre emigrierte Sharma in die USA, wo der gelernte Maschinenbauingenieur Unternehmensführung studierte, später promovierte und die amerikanische Staatsbürgerschaft erlangte.

Nach 14 Jahren beim Beratungsunternehmen Booz Allen Hamilton stiess er 2002 zum McGraw-Hill-Konzern, zu dem auch Standard & Poor’s gehört. Zuvor hatte er die Ratingagentur in Strategiefragen beraten. Bereits fünf Jahre später, inmitten der US-Immobilienkrise, löste er Kathleen Corbet an der Spitze von Standard & Poor’s ab.

Fehlbewertung von Lehman Brothers zu verantworten

Damit fiel die Überbewertung von Immobilien-Hypothekpapieren, deren Ausfälle am Anfang der Subprime-Krise standen, nicht in seine Ära. Anders sieht es mit der Bank Lehman Brothers aus, die im September 2008 Insolvenz anmeldete. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte auch sie ein Triple-A-Rating genossen. Sharma wurde dafür heftig kritisiert und gelobte in verschiedenen Interviews Besserung. Allerdings betonte er immer wieder, dass eine von Standard & Poor’s publizierte Kreditwürdigkeit keiner Kaufempfehlung entspreche.

Jetzt steht der US-Bürger mit indischen Wurzeln wieder in der Kritik. Diesmal nicht für ein zu hohes, sondern für ein angeblich zu tiefes Rating. US-Finanzminister Timothy Geithner hat ihm eine «schreckliche Fehleinschätzung» vorgeworfen. Solche Töne sind nichts Neues für ihn, musste er sich doch schon oft für Herabstufungen von Staatsanleihen europäischer Länder rechtfertigen. In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» am Sonntag verteidigte er seinen Entschluss denn auch: «Wir beurteilen das Kreditrisiko nach bestem Wissen und dasselbe habe ich auch den Europäern gesagt.»

Fooled me once

Auf der Basis von Daten aus der Vergangenheit die Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls eines Unternehmens oder eines Staates zu berechnen, bleibt in sich ein risikoreiches Geschäft. Deven Sharma hat mehrmals erklärt, er werde sich auch in Zukunft stets hinstellen und die Einschätzungen seiner Analysten verteidigen. Doch denselben Fehler, trotz dunkler Wolken am Horizont ein Rating nicht herabzustufen, will er offenbar nicht noch einmal machen.

L'essentiel Online /