Entführung in Luxemburg : «Der Mann griff die Frau an und entriss ihr das Kind»

LUXEMBURG – Der 7-jährige Max wurde am Dienstagmorgen von seinem Vater an seiner Schule entführt. Schulleitung und Eltern stehen noch immer unter Schock.

«Es ist schrecklich! Ich hoffe, sie finden ihn bald», sagt ein Anwohner an der Grundschule im Rollingergrund. Hier wurde der 7-jährige Max am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr von seinem Vater entführt . Der Amber Alert wurde ausgelöst. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Das Schulpersonal steht noch immer unter Schock. Alles ging sehr schnell. Das Kind wurde an einer Haltestelle an der Schule ins Auto gezogen. Der Entführer ist dann mit ihm in einem grauen Honda mit luxemburgischen Kennzeichen Richtung Route d’Arlon geflohen. Trotz des gewaltsamen Zerrens blieb die Tat fast unbemerkt. «Der Mann griff eine Frau an und entriss ihr das Kind», sagt ein Schüler, der von seiner Mutter begleitet wurde. «Ich kannte ihn nicht. Er ist neu an der Schule», erklärt er weiter.