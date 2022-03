Riesensippschaft : Der Mann mit den 39 Ehefrauen

Der Inder Ziona Chana hat mit 17 zum ersten Mal geheiratet. Mittlerweile hat er 39 Ehefrauen. Mit ihnen, den 94 Kindern und 33 Enkeln lebt der 67-Jährige unter einem Dach.

Im Bundesstaat Mizoram, in nordöstlichen Indien, lebt der 67-jährige Ziona Chana. Im Dorf Baktawang bewohnt er das größte Haus. Es hat vier Stöcke und 100 Zimmer. Diese brauchts, denn Ziona hat nicht weniger als 39 Ehefrauen, die ihm 94 Kinder und diese wiederum 33 Enkel geschenkt haben. Mit den 14 Schwiegertöchtern zählt die wohl größte Großfamilie der Welt 181 Mitglieder - im Moment.

Laut dem «Telegraph» leben die Ehefrauen zusammen in einem großen Zimmer gleich neben dem privaten Raum des Familienoberhauptes. Seine Söhne leben mit den jeweiligen Ehefrauen und ihren Kindern in separaten Familienräumen. Daneben gibt es Gemeinschaftsräume wie Küchen und Wohnzimmer.



Zehn Frauen in einem Jahr