Luxemburg: Der Markt für erschwinglichen Wohnraum wächst weiter

Während es im Jahr 2021 noch 300 waren , wurden im vergangenen Jahr «nur» 289 erschwingliche Einheiten von der Nationalen Gesellschaft für günstige Wohnungen (SNHBM) fertiggestellt. In ihrer am Donnerstag veröffentlichten Jahresbilanz zieht die Gesellschaft dennoch eine positiven Bilanz: «Zu den unvermeidlichen Verzögerungen auf unseren Baustellen im Jahr 2022 und den Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung kamen der Mangel an Arbeitskräften sowie steigende Rohstoffpreise und Zinssätze hinzu. Das alles hat natürlich auch die Baukosten beeinflusst.»

Freie Grundstücksflächen für 3148 weitere Wohnungen

3148 weitere Wohnungen könnten gebaut werden. Die nächsten Großprojekte seien Itzigerknupp in Luxemburg-Bonneweg, JFK Süd in Luxemburg-Kirchberg, Cité militaire in Diekirch und die beiden verbleibenden Sonderentwicklungspläne in Elmen.