«Keine Hindernisse» : Der Nationalfeiertag lässt Corona hinter sich

LUXEMBURG – In diesem Jahr können die Feierlichkeiten am 22. und 23. Juni wieder ohne Restriktionen stattfinden.

Etwas mehr als einen Monat vor den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag (23. Juni), an dem die großen Partys am Vorabend (22. Juni) hauptsächlich in der Innenstadt von Luxemburg stattfinden, spricht nichts gegen eine Feier ohne Corona-Restriktionen.

«Wir werden versuchen, ähnliche Feierlichkeiten wie 2019 anzubieten», sagt die Bürgermeisterin von Luxemburg, Lydie Polfer. «Die Place Guillaume wird wegen Bauarbeiten noch nicht fertig sein, aber ansonsten gibt es keine Hindernisse. Wir werden auch nicht mehr mit den Gesundheitsmaßnahmen aus den beiden Vorjahren konfrontiert sein. Es wird also den Fackelzug am Abend des 22. Juni geben. Dazu gibt es ein Feuerwerk. Also wie vor der Pandemie. Lydie Polfer rechnet schon jetzt mit vielen Menschen in den Straßen der Hauptstadt: «Es tut gut, wieder gemeinsam feiern zu können.»