Raphaël Liégeois: Der neue ESA-Astronaut – Vom kleinen Dorf in den Weltraum

Können Sie sich denjenigen vorstellen, die Sie noch nicht kennen?

Ich komme aus Belgrade, in der Nähe von Namur, wo ich zur Schule gegangen bin. Anschließend habe ich in Lüttich Ingenieurwesen studiert, wo ich promovierte und fast zehn Jahre lebte. Ich habe mehrere Jahre als Neurowissenschaftler in den USA, Asien und jetzt in der Schweiz gearbeitet.