Fifa-Wahl : Der neue Fifa-Präsident heißt Gianni Infantino

Der Schweizer wurde im außerordentlichen Kongress in Zürich im zweiten Durchgang zum Nachfolger von Sepp Blatter gewählt.

26.02.2016; Zuerich; Football FIFA; Gianni Infantino (SUI) is elected new FIFA President at the FIFA congress in Zurich

Mit Infantino wurde zum achten Mal ein Europäer zum höchsten Fußballer der Welt gekürt. Nach Annahme der Wahl zeigte sich der 45-jährige Rechtsanwalt in seiner Rede an die Kongress-Mitglieder emotional: «Ich kann meinen Gefühlen keinen Ausdruck verleihen. Ich sage Ihnen, dass ich eine außergewöhnliche Reise hinter mir habe. Ich habe viele fantastische Menschen getroffen, die Fussball jeden Tag atmen, die es verdienen, dass die Fifa Hochachtung genießt. Alle sollten stolz sein darauf, was wir mit der Fifa machen. Es (seine Wahl) ist ein großes Zeichen der Demokratie bei der Fifa.»



Konzentration aufs «wunderbare Spiel»

Infantino will «ein Präsident für alle Verbände sein, mit allen zusammenarbeiten». Der sprachgewandte Walliser sprach davon, etwas Neues beginnen zu wollen. «Ich will eine neue Ära einläuten, in welcher der Fußball wieder ins Zentrum rückt. Es ist der Zeitpunkt da, wieder zum Fußball zurückzukommen. Die Krise, die schwierige Zeiten, das ist vorbei, fertig. Wir setzen die Reformen um, wollen aber auch den Respekt, der uns geschuldet sein soll. Wir wollen daran arbeiten, uns aufs wunderbare Spiel zu konzentrieren.»

Dann nahm Infantino im Hallenstadion die zahlreichen Gratulationen und Schulterklopfer entgegen – darunter auch von seinem unterlegenen und meistgehandelten Widersacher Scheich Salman.

Hier unser Liveticker zum Fifa-Kongress zum Nachlesen:

18.05 Uhr - Wieder ein Schweizer!

Erneut leitet also ein Schweizer, ein Walliser, die Geschicke des Fußball-Weltverbandes. Gianni Infantino gewinnt den zweiten Wahlgang mit 115 Stimmen und ist neunter Fifa-Präsident. Die Resultate des 2. Wahlganges:1. Gianni Infantino: 115 Stimmen. 2. Scheich Salman: 88 Stimmen. 3. Prinz Ali: 4 Stimmen 4. Jérome Champagne: 0 Stimmen.

Absolute Mehrheit: 104 Stimmen.

18.02 Uhr - Gianni Infantino ist gewählt!

18 Uhr - der zweite Wahlgang ist ausgezählt!

Don Draper nimmt einen Schluck (Wasser!) und reicht Interimspräsident Issa Hayatou das Blatt mit den Resultaten. Jetzt wird es wirklich spannend. Haben wir gleich einen neuen Fifa-Präsidenten?

17.32 Uhr - Apropos Reformen

Obwohl er vom Fifa-Kongress ausgeschlossen ist, fühlt sich der gesperrte Präsident Sepp Blatter als Sieger. Warum? Weil er die treibende Kraft dahinter war, wie er gegenüber der Schweizer Tagesschau noch einmal und nicht ohne Stolz festhält.

16.59 Uhr - Spannendes Detail am Rande

Letztmals gab es am Kongress 1974 einen zweiten Wahlgang. Damals bezwang ein gewisser João Havelange den amtierenden Präsidenten Sir Stanley Rous in einer Kampfwahl. Havelange war im Vorfeld rund im die Welt gejettet, hatte hier was versprochen und dort eine Zusicherung abgegeben. Der arrogante Brite bemerkte die Gefahr zu spät und wurde abgewählt. Unter Havelange wurde der Verein namens Fifa zu einem Milliardenkonzern, aber auch zu einem Selbstbedienungsladen für kriminelle Funktionäre. Die heute Vormittag beschlossenen Reformen sollen die eine Hälfte von Havelanges Erbe bewahren: die Milliarden.

16.29 Uhr - und weiter geht's

2. Wahlgang. Afghanistan und Albanien machen den Anfang. Nun reicht die einfache Mehrheit, also 104 der 207 Stimmen. Da der Kandidat mit den wenigsten Stimmen am Ende eines jeden Wahlganges ausscheidet, drohen im schlimmsten Fall vier Wahlgänge.

16.10 Uhr - Noch kein Sieger

Die Resultate des 1. Wahlganges:

Gianni Infantino: 88

Scheich Salman al Khalifa: 85

Prinz Ali bin al-Hussein: 27

Jérôme Champagne: 7

Damit hat keiner der Kandidaten das Quorum von 138 Stimmen erreicht. Es gibt einen zweiten Wahlgang und das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Favoriten Scheich Salman und Gianni Infantino. Weil Champagne und Prinz Ali nicht zurückgezogen haben, könnte es sogar einen dritten Wahlgang geben.

15.39 Uhr: Der erste Wahlgang ist gleich vorbei

Zimbabwe, welch wunderbares Wort, wenn es wie im Englischen mit «Z geschrieben wird! Keine zwei Stunden sind vergangen und schon ist der erste Wahlgang geschafft. Nun werden flugs die Stimmen ausgezählt und wir warten jetzt schon freudig erregt auf den zweiten Wahlgang.

15.01 Uhr: Der erste Wahlgang dauert

Diese Sphärenmusik macht mich wahnsinnig. Ein Gebimmel und Geblubber, das sich in den Gehörgängen festsetzt. In Endlosschlaufe. Und wir sind mittlerweile bei Liechtenstein. Aaaaaaaargh! Nicht nur unser Sportchef ist der Musik abgeneigt.

14.13 Uhr: Der erste Wahlgang beginnt

Es geht voran. Wir sind schon bei «C». Die Kapverden, englisch Cape Verde Islands, sind an der Reihe... Und mir fällt ein alter Wham-Song ein, den ich dem Delegierten von Zimbabwe zurufen möchte: «Wake me up before you go-go!»

14.13 Uhr: Der erste Wahlgang beginnt

Es beginnt der erste Wahlgang. Markus Kattner erklärt noch kurz den Ablauf: Im ersten Wahlgang kann nur gewinnen, wer zwei Drittel der Stimmen auf sich vereint. Das wären 138 Stimmen. Ab dem zweiten Wahlgang gilt das einfache Mehr, also 104 von 207 Stimmen. Der Kandidat mit den wenigsten Stimmen pro Wahlgang scheidet aus. Ein Wahlgang kann bis 80 Minuten dauern, da jedes Mitglied einzeln abstimmt. Alphabetisch.

13.56 Uhr: Tokyo Sexwale zieht zurück

Fifa-Präsidentschaftskandidat Tokyo Sexwale hat kurz vor der Abstimmung über den nächsten Chef des Fußball-Weltverbandes seinen Rückzug verkündet. «Ich lasse nur vier Leute übrig. Es ist euer Problem jetzt», sagte der Südafrikaner bei seiner Ansprache vor den 207 Wahl-Delegierten. «Es war eine gute Zeit für mich, ich bin bereit zu dienen, meine Kampagne ist zu Ende», fügte der ehemalige Anti-Apartheidskämpfer an.

Um die Nachfolge von Fifa-Chef Joseph Blatter treten nun noch die Favoriten Scheich Salman bin Ibrahim al Chalifa und Gianni Infantino sowie Jérôme Champagne und Prinz Ali bin al-Hussein an. Sexwale hatte nicht einmal die Unterstützung seiner afrikanischen Heimatkonföderation. Zu Wochenbeginn hatte er bereits mögliche Allianzen angekündigt. Eine Wahlempfehlung für einen seiner Konkurrenten gab er aber nicht.

13.33 Uhr: Gianni Infantino ist an der Reihe

Uefa-Generalsekretär Infantino legt seine Motivation dar, für das Amt des Fifa-Präsidenten zu kandidieren. Klar: Der 45-jährige Schweizer ist quasi als Ersatzmann des gesperrten Michel Platini aufs Feld geschickt worden. Er sei keiner der sich verstecke, er übernehme Verantwortung, so Infantino. Weiter springt Infantino von Sprache zu Sprache, beschreibt seine Wahlkampfreise, die ihn nach Südafrika (Englisch), Mozambique (Französisch) und später nach Süd- und Mittelamerika (Spanisch) führte. Und doch sind wir leise enttäuscht, dass der polyglotte Schweizer bei seinen Schilderungen von Asien bei Englisch bleibt. Kann der Mann kein Chinesisch?

13.22 Uhr: Jérôme Champagne steht auf der Bühne

Der nächste Außenseiter: Jérôme Champagne steht auf der Bühne. Der rührige Franzose ist von seinen Qualifikationen und seinen Ideen her sicher ein sehr valabler Kandidat. Er gilt als ehrliche Haut. Aber es geht im - um in der Fussballsprache zu bleiben - die Abschlussqualität ab, die Kaltschnäuzigkeit. Champagne erinnert an viele Verbände und Clubs, welche die Rechnungen nicht bezahlen können. Er erinnert daran, dass Kongo gleich viele Fussballplätze habe wie Zürich, plädiert für mehr Gleichheit. Champagne erinnert an einen rumänischen Club, der den Europapokal der Landesmeister gewinnen konnte - Steaua Bukarest im Jahr 1986. So etwas sei heute leider nicht mehr möglich. Champagne warnt vor einer «NBA-isierung» des Fußballs. Gleichheit? Solidarität? Ist der Mann etwa Sozialist? Champagne ist quasi der Bernie Sanders der Fifa.

13.11 Uhr: Scheich Salman beteuert seine Unschuld

Top-Favorit Scheich Salman bin Ibrahim al Chalifa hat in seiner letzten Wahlkampfrede vor den Delegierten des Fifa-Kongresses auf die in seiner Konföderation Asien bereits vollzogenen Reformen hingewiesen. Kernelemente der kurz zuvor verabschiedeten Statutenänderung des Weltverbandes seien in seinem Heimatverband schon umgesetzt worden. Der 50-Jährige schlug am Freitag in Zürich die Einrichtung eines Jugend-Rates vor, um dem Fußball-Nachwuchs eine Stimme zu geben.

Scheich Salman betonte, dass er alle seine Fußball-Ämter durch demokratische Wahlen erreicht habe. Der Cousin des Königs von Bahrain war wegen einer angeblichen Denunziation von oppositionellen Fußballern während der Niederschlagung der Demokratiebewegung im Jahr 2011 kritisiert worden. Die Vorwürfe hatte er stets zurückgewiesen. Bei der Wahl eines Nachfolgers von Joseph Blatter für das Amt des Fifa-Präsidenten gilt Scheich Salman neben Uefa-Generalsekretär Gianni Infantino als Favorit.

13.01 Uhr: Prinz Ali sieht sich als Brückenbauer

Ali bin Al Hussein kündigt an, eine Gruppe von Persönlichkeiten in die Fifa zu bringen, die wahre Veränderungen herbeiführen, unter anderen den früheren Uno-Generalsekretär Kofi Annan. «Wahre Veränderungen? Darüber haben wir doch gerade abgestimmt», dürfte sich der eine oder andere Delegierte jetzt wohl denken.

Prinz Ali sieht sich als Brückenbauer. Er wolle Brüche kitten, er wolle die Glaubwürdigkeit der Fifa wiederherstellen, verspricht der Mann aus Jordanien. «Heute haben Sie die Macht, die Fifa zu bauen, die das Spiel verdient hat», schliesst er nach 11 Minuten und 30 Sekunden.

12.56 Uhr: Steuerung für Funktionäre

Für jene Leute, die den Kongress langweilig finden, hat die ZDF heute-Show ein interessantes Spiel mit spezieller Steuerung des Joystick ins Leben gerufen.

12.41 Uhr: Özil drückt Prinz Ali die Daumen

Nach der Mittagspause füllt sich der Saal beim Fifa-Kongress im Zürcher Hallenstadion wieder. Es geht weiter mit der Wahl des neuen Präsidenten. Zuerst stellen sich die fünf Kandidaten vor. Arsenal-Star Mesut Özil hat mit Prinz Ali seinen Favoriten. Das Prozedere wird sich in die Länge ziehen. Mit dem Resultat des ersten Wahlgangs ist gegen 15 Uhr zu rechnen. Ein Wahlgang kann gut eine Stunde dauern.

12.36 Uhr: Kongress verabschiedet Reformpaket

Der Kongress des Fußball-Weltverbands Fifa hat in seiner schwersten Krise umfangreiche Reformen verabschiedet. Das Paket, das unter anderem eine Machtbeschränkung für den Präsidenten und die Exekutivmitglieder vorsieht, erhielt bei der Versammlung der Fifa-Mitglieder am Freitag in Zürich die notwendige Drei-Viertel-Mehrheit. Insgesamt stimmten 179 von 207 Verbänden für die Reformen.

Mit der Reform will der Weltverband die politische von der ökonomischen Entscheidungsebene trennen. Zudem gilt für den Fifa-Präsidenten und die Mitglieder des neuen Councils, das das umstrittene Exekutivkomitee ablösen soll, eine Beschränkung auf drei Amtszeiten à vier Jahre. Sie müssen sich vor Amtsantritt einem externen Integritätscheck unterziehen, ihre Gehälter werden offengelegt.

12.22 Uhr: Bahrainer protestieren vor dem Hallenstadion

Keine Demonstranten, kein Lärm, nur Journalisten, Polizei und einige wenige Supporter. Dieses Bild zeigte sich beim Hallenstadion vor Beginn des Fifa-Kongresses. Die Kandidaten sowie die Delegierten strömten in die Halle. Währenddessen standen die Supporter von Scheich Salman am Straßenrand und unterstützten ihn mit Plakaten. Die Bahrainer waren von Mailand nach Zürich gereist, um ihren Landsmann zu unterstützen.

Vor dem Mittag wurde es vor dem Hallenstadion plötzlich doch noch laut. Einige Demonstranten zogen auf und protestierten lautstark gegen das Königreich Bahrain.

Ein Mann war am Morgen hingegen da, nicht um die Fifa zu unterstützen, sondern um sie auf Vordermann zu bringen. Peter Lampart, der laut eigener Aussage einst für die Fifa arbeitete, hatte Schmierseife im Gepäck, mit der sich die Delegierten vor Beginn der Wahlen noch die Hände reinwaschen konnten.