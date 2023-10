Der Neue: Hat Michelle Hunziker ihr Herz an einen Knochenbrecher vergeben?

Knochenbrecher

Alessandro Carollo heißt die angebliche neue Flamme von Michelle Hunziker. Der 41-Jährige stammt ursprünglich aus Rom und ist als Osteopath tätig. Er erlangte seinen ersten Abschluss in Sportwissenschaften am IUSM in Rom im Jahr 2006 und seinen zweiten Abschluss in Physiotherapie an der Sapienza im Jahr 2010. Mit seinen 15 Jahren Erfahrung gehört er laut seiner Website zu den bekanntesten Fachleuten seiner Branche und pendelt primär zwischen Rom, Mailand und Neapel hin und her, wo er eigene Praxen betreibt. Zudem gibt er als Gründer der «European Academy of Osteopathy», wo er selbst auch doziert, sein Wissen an Nachwuchstalente weiter. Sich selbst nennt er Doktor – in Italien und den USA berechtigt, in vielen europäischen Ländern ist der Titel im Zusammenhang mit Osteopathie allerdings nicht anerkannt.