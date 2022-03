Zum 39. Geburtstag : Der neue Song von Britney Spears ist draußen

Zum Geburtstag der Sängerin ist ein neuer Song von Britney Spears erschienen. Fans sehen die Veröffentlichung kritisch.

Ein neues Lied von Popsängerin Britney Spears («...Baby One More Time») zu ihrem 39. Geburtstag am 2. Dezember: «Swimming In The Stars» sei ein bisher nicht veröffentlichter Song aus den Aufnahmen für ihr 2016 erschienenes neuntes Studioalbum «Glory», teilte das US-Musiklabel RCA Records am Dienstag (Ortszeit) mit. Es sei damit das erste neue Musikstück der Sängerin seit vier Jahren. Britney selbst teilte zu ihrem Geburtstag Pärchenbilder mit ihrem Freund Sam Asghari.