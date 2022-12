B-21 Raider: Der neue US-Tarnkappenbomber soll China das Fürchten lehren

Die USA befinden sich nach den Worten von Verteidigungsminister Lloyd Austin an einem entscheidenden Punkt in der Auseinandersetzung mit China. Das erfordere militärische Stärke, um sicherzustellen, dass amerikanische Werte, nicht jene Pekings, die globalen Normen des 21. Jahrhunderts setzen, sagte Austin am Samstag in einer Rede im Reagan National Defense Forum.