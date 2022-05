Gesünder als UV-Strahlung : Der neuste Schminktrend sieht aus wie Sonnenbrand

Im Sommer ist Lichtschutzfaktor im Gesicht Pflicht, um Sonnenbrand zu vermeiden. Wer den frischen Look trotzdem süß findet, schminkt ihn für den Sunburn Blush einfach mit Rouge nach.

Auf Nase und Wangen tragen Influencer und Celebritys beim Sunburn Blush gerade so Rouge auf, als hätten sie sich einen Sonnenbrand eingefangen.

Ob beim Badi-Besuch, einem Brunch auf der Terrasse oder den wohlverdienten Sommerferien: Die warmen Monate verbringen viele von uns zu einem großen Teil damit, sich reichhaltig mit Sonnenschutz einzucremen, um Sonnenbrände zu vermeiden. Schließlich sind die nicht nur schmerzhaft, sondern begünstigen auch die Hautalterung und das Hautkrebs-Risiko. Trotzdem steht Sunburn Blush – also Rouge, das aussieht wie Sonnenbrand – bei Tiktok-Creators und Celebritys gerade hoch im Kurs.

Wieso trendet Sunburn Blush?

Nur logisch also, dass jetzt – zum Sommer hin – Rouge das verrichtet, was die Sonne dank ausreichend Schutz nicht mehr schafft. Denn hübsch anzusehen ist so ein leicht errötetes Gesicht allemal.