R&B- und Reggae-Elemente - Der offizielle WM-Song «Hayya Hayya» ist da

«Hayya Hayya (Better Together)» ist der erste Song von mehreren Singles aus dem offiziellen Soundtrack der WM 2022 in Katar. Die Lieder werden fortan nach und nach veröffentlicht. Der Weltfußball-Verband Fifa teilt mit: «Es ist ein mitreißendes Stück von Trinidad Cardona, Davido and Aisha mit R&B- und Reggae-Elementen.» Auch der Fifa-Handelsdirektor Kay Madati ist begeistert: «Dieser Song, bei dem Stimmen aus Amerika, Afrika und dem Nahen Osten verschmelzen, zeigt, wie Musik – und Fußball – die Welt vereinen können.»