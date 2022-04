Luxemburg: Der Osterhase auf grenzüberschreitender Mission

Am Donnerstag gingen rund 40 Kinder gemeinsam auf Ostereiersuche. Vincent Lescaut

Wenn es Eines gibt, was Kinder jeglicher Nationalität gemeinsam haben, dann ist es die Liebe zur Schokolade. Daher trafen sich am Donnerstag Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren an einem in Frankreich gelegenen Teich, um gemeinsam auf Schoko-Suche zu gehen. Dabei waren 15 Kinder aus der Redinger Vorschulklasse und 25 Kinder aus dem Maison Relais in Beles beteiligt.

Das Projekt ist eine Initiative der Erzieher des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Alzette/Belval und der Gemeinden Redingen und Sassenheim. «Es tut gut, ein bisschen rauszukommen und nicht nur vor dem Fernseher zu sitzen», merkt die 10-jährige Sofia aus Frankreich an. «Man kann Leute aus einem anderen Land kennenlernen und neue Sprachen lernen. Leider kann Ich nur wenige Worte auf Luxemburgisch».

Nach einer Fußball-Partie und einem Fotoshooting mit dem Osterhasen, begaben sich alle auf die Suche nach den bunten Eiern – unter deren Schale meist ein schokoladige Überraschung steckt. «Es ist cool, dass uns der Osterhase besucht. Es macht soviel Spaß», erzählt Luna aus Luxemburg.

Den Kindern macht die Eiersuche «soviel Spaß». Vincent Lescaut

«Grenzüberschreitende Events sind uns nicht neu. Wir haben so etwas schön öfter gemacht. Wir haben beispielsweise vor zwei Jahren zusammen den Karneval in Beles gefeiert. Leider ist es mit der Corona-Pandemie etwas ruhiger um solche Veranstaltungen geworden», erzählt Carine Pusceddu, die für die außerschulische Betreuung in Redingen zuständig ist. «Zwar sind wir direkte Nachbarn, jedoch gibt es viele Unterschiede zwischen den Nationalitäten und man entdeckt die Eigenheiten des jeweils anderen». Die Kleinen interessieren sich nicht für Volkszugehörigkeiten, aber da hier viele Kinder französischsprachig sind, verstehen sie sich», betont Kim Badia, Erzieherin und Leiterin des Maison Relais in Beles. «Kinder stören sich meist nicht an Sprachbarrieren. Sie wollen einfach Spaß haben – das ist alles», stimmt der Schöffe Steve Gierentz aus Sassenheim, zu.