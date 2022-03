Kein Witz : Der Papst gibt ein Rock-Album heraus

Er füllt bereits ganze Stadien, hat weltweit Millionen Fans. Nun will sich Papst Franziskus auch noch als Rockstar versuchen und veröffentlicht sein erstes Album.

Noch während seiner USA-Reise veröffentlichte der Papst auf der Homepage des Magazins Rolling Stone seine erste Single-Auskopplung mit dem Titel «Wake Up! Go! Go! Forward!». Wer nun meint, der Vatikan erlaubt sich damit einen Scherz, ist falsch gewickelt. Getreu dem achten Gebot «Du sollst nicht falsches Zeugnis reden» ist es bitterer Ernst. Wie das gesamte kommende Album besteht der Song aus Reden und Gebeten des Papstes, die mit Synthesizern und E-Gitarrenmusik unterlegt wurden.

«Es wäre toll, gemeinsam ein Konzert zu spielen»

Das elf Songs starke Album soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft am 27. November in die Läden kommen und auf den Namen «Wake up!» getauft werden. Wie es der Zufall – oder die göttliche Fügung will – erscheint am selben Tag und unter demselben Titel (minus das Ausrufezeichen) das Werk der britischen Band The Vamps. «Es ist unfassbar cool. Ich wusste gar nicht, dass der Papst irgendetwas rausbringen will», so Vamps-Gitarrist James McVey gegenüber der Nachrichtenagentur AP. «Und dass es dann auch noch zur selben Zeit und mit einem so ähnlichen Namen erscheint, ist fantastisch. Es wäre toll, gemeinsam ein Konzert zu spielen.» Möge Gott sein Gebet erhören.