Boulderwände: Der Parc Brill hat eine neue Attraktion für Kletterfans

Am Montag hat der Parc Brill in Mamer zwei neue Kletterwände eingeweiht. «Das ist eine zusätzliche Attraktion für unseren Brill-Parc», erklärt der Bürgermeister Gilles Roth. Aus Sicherheitsgründen werden sich Profis um den Standort kümmern, wie er berichtet. Roth selbst habe die Kletterwände noch nicht getestet. «Die Parcours sind anspruchsvoll und ohne geeignetes Schuhwerk ist es schwer», sagt er. «Ich werde es genießen zuzuschauen, wie erfahrene Kletterer bis nach oben klettern.»

Die Kosten der Anlage belaufen sich auf 280.000 Euro, die zur Hälfte vom Staat bezuschusst werden. Die größere Anlage hat eine Fläche von 200 Quadratmeter und ist vier Meter hoch. Die kleine Anlage ist drei Meter hoch und nur für Kinder gedacht. «Solche Bauten findet man in New York und London, und ich wollte sie schon immer in Luxemburg sehen» erzählt Casper Frydendal, der Besitzer von Casper's Climbing Shop. «Die Boulderwände und Routen sind wirklich für alle Niveaus geeignet», so der Fachmann.