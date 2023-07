Luxembourg Pride Run: «Der Pride Week fehlte noch ein sportliches Event»

Eine regenbogenfarbene Menschenmenge ist am Mittwochabend beim ersten Luxembourg Pride Run gestartet. Entscheiden konnte man sich zwischen einer fünf oder zehn Kilometer langen Strecke. Mitgelaufen ist auch Thomas, der seine Familie im Schlepptau dabei hatte. «Sie laufen normalerweise nicht, sind aber mitgekommen, weil ihnen die Sache am Herzen liegt», sagt der 35-Jährige. «Es ist ein sportliches, geselliges Ereignis unter der Woche in der Stadt, davon sollte es mehr geben», sagt er. Der Lauf findet im Rahmen der Pride Week statt, die Anmeldegebühren werden an den Verein Rosa Lëtzebuerg und das LGBTIQ+-Zentrum Cigale gespendet.