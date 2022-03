Serie von Überfällen : Der Räuber mit der 76 hat wieder zugeschlagen

SAARBRÜCKEN - Seit Weihnachten sind im Saarland 16 Tankstellen überfallen worden, die letzte am Mittwoch in Riegelsberg. Die Ermittler schließen einen Serientäter nicht aus.

Kurz vor zehn Uhr war es wieder soweit: Mit einer schwarzen Pistole bewaffnet, trat ein Mann in ein Tankstellengeschäft und bedrohte die Verkäuferin. Weil die Frau hinter der Kasse zögerte, räumte der Täter dieser gleich selbst aus, stopfte seine Beute in eine braune Plastiktüte und machte sich aus dem Staub. Der Überfall ereignete sich in Riegelsberg nördlich von Saarbrücken.