Vorayuth Yoovidhya : Der Red-Bull-Erbe in Thailand ist in einen großen Skandal verwickelt

Am Samstag war der reichste Mann Österreichs Dietrich Mateschitz gestorben. Wer sein Imperium erbt, ist noch unklar. Einen Skandal gibt es um den Erben der Red-Bull-Dynastie in Thailand.

Entdeckung von Red-Bull

In den 80er-Jahren war Mateschitz in Asien auf einer Dienstreise auf das von Chaleo Yoovidhya erfundene Red-Bull-Getränk gestoßen. Er erwarb die Lizenzrechte am thailändischen Energydrink «Krating Daeng» und passte die Rezeptur dem westlichen Geschmack an.



Daraufhin gründete er gemeinsam mit der Herstellerfamilie Yoovidhya das Unternehmen. Die Familie Yoovidhya hält daher rund 51 Prozent der Marktanteile und ist laut «Forbes» die zweitreichste Familie Thailands.