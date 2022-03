Luxemburg : Der Restmüll in Luxemburg wird zur Wissenschaft

BETTEMBURG – Die Umweltverwaltung hat ihre traditionelle Analyse des Inhalts der grauen Mülltonnen der luxemburgischen Haushalte gestartet.

Die Umweltverwaltung hat ihre traditionelle Analyse des Inhalts der grauen Mülltonnen der luxemburgischen Haushalte gestartet. Derzeit kommen jeden Tag vier Container mit Haushaltsabfällen aus den grauen Tonnen, die jede Familie in Luxemburg benutzt. Vier Wochen lang – und vier weitere Wochen im Sommer – analysiert ein sechsköpfiges Team den Inhalt der Mülltonnen, um die Maßnahmen und Sensibilisierungskampagnen anzupassen.

Jeden Tag durchlaufen etwa 700 Lastwagen die riesige Abfallentsorgungsanlage Lamesch in Bettemburg. Vier Container davon sind Haushaltsabfälle aus den grauen Tonnen, die jede Familie in Luxemburg benutzt. Normalerweise werden diese Abfälle nach der Abholung direkt verbrannt. Im Moment werden sie aber im Auftrag der Umweltverwaltung analysiert.

Vier Wochen lang – und vier weitere Wochen im Sommer – analysiert ein sechsköpfiges Team den Inhalt der Mülltonnen, um die Maßnahmen und Sensibilisierungskampagnen anzupassen. Hierfür wurden 15 Gemeinden ausgewählt, um einen repräsentativen Schnitt Luxemburgs zu erhalten. Täglich wird der Müll in einer der Hallen von Lamesch vom Studien- und Beratungsbüro EcoConseil untersucht, das von der Umweltverwaltung mit der Durchführung der Studie beauftragt wurde.

Müll wird in 42 Kategorien definiert

Jeden Tag läuft etwa eine Tonne Müll auf einem Förderband an dem halben Dutzend Personen vorbei, die mit der Sortierung beauftragt sind, eine Hälfte von Lamesch, die andere von EcoConseil. Zunächst wird grob nach Kunststoffen, Papier, Hygieneartikeln sortiert, bevor der Müll einer von 42 definierten Kategorien zugeordnet wird. Jede Abfallgruppe wird dann grammgenau gewogen, um genau zu wissen, was sich in den Mülltonnen des Landes befindet.

Plastikflaschen, Dosen und Verpackungen, die hätten wiederverwertet werden können, wenn sie in blaue Säcke geworfen worden wären. Altpapier, das hätte recycelt werden können, wenn man es zum Container gebracht hätte oder organische Abfälle, die hätten kompostiert werden können. Der Weg zur Müllreduzierung in Luxemburg ist noch weit.

«Sie ist für uns ein Schlüsselelement, um zu sehen, wo wir stehen»

Die Studie wird seit Anfang der 1990er Jahre regelmäßig durchgeführt. «Sie ist für uns ein Schlüsselelement, um zu sehen, wo wir in unserer Abfallstrategie stehen. Man kann sehen, ob wir unseren Zielen näher gekommen sind, die darin bestehen, Abfall so weit wie möglich zu vermeiden und die dort vorhandenen Ressourcen in der Kreislaufwirtschaft zu nutzen», erklärt Marc Hans, Experte der Umweltverwaltung.

In der vorherigen Studie von 2018 und 2019, sei etwa ein deutlicher Rückgang der Plastikflaschen in den Mülltonnen festgestellt worden. Von 19 Kilogramm pro Einwohner und Jahr (2010) sank der Anteil auf 2,6 Kilogramm. 2018 und 2019 warf jeder Einwohner insgesamt 193,6 Kilogramm Abfall pro Jahr in die graue Tonne, im Vergleich zu 260,6 Kilogramm im Jahr 2004. Ein Fortschritt, der durch das stetige Bevölkerungswachstum abgeschwächt wurde.

Die laufende Studie würde auch eine Analyse ermöglichen. Darüber, welche Maßnahmen funktioniert haben oder nicht, sowie eine konkrete Ausrichtung auf den Bedarf. Nach der vorherigen Studie «wurden die blauen Säcke von Valorlux auf bestimmte Dinge ausgeweitet, wie Plastikfolien oder Becher. Hier wird eindeutig eine Verringerung der recycelbaren Kategorien erwartet», so Marc Hans.

(JW/L'essentiel)