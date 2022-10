Cybersicherheit: Der «Room 42» setzt Angestellte unter Druck

Was, wenn eines Tages die eigene Firma das Ziel einer Cyberattacke ist? Wenn PC und Informationssystem lahmgelegt sind? Bisher gibt es recht Wenige, die diese Fragen beantworten können. Herausfinden lässt sich das durch direkte Konfrontation. Von nun an haben alle Firmen die Möglichkeit, die Tür zum «Room 42» aufzustoßen, der sich im neuen Luxembourg House of Cybersecurity, in der Rue Adolphe Fischer 122 in Luxemburg-Stadt befindet. «Es ist ein Simulator, ein Raum, in den man ein Krisenmanagement-Team schickt. Dieses erlebt dort anderthalb Stunden lang eine Cyber-Krise», erklärt Bertrand Lathoud, der Verantwortliche des Cybersecurity Competence Center (NC3).