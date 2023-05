Söldner-Chef Prigoschin: «Der russische Staat ist nicht in der Lage, sich zu verteidigen»

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat russischen Truppen vorgeworfen, inmitten der heftigen Kämpfe um die ukrainische Stadt Bachmut aus ihren Stellungen geflohen zu sein. «Heute ist eine der Einheiten des Verteidigungsministeriums von einer unserer Flanken geflohen», sagte Prigoschin in einer Video-Botschaft am Dienstag, während gleichzeitig Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau die große Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland abnahm. Der Wagner-Chef prangerte an, dass die russischen Soldaten in Bachmut ihre Positionen verlassen und damit die Front ungesichert zurückgelassen hätten.