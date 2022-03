«Stromberg» : Der schlimmste Chef kommt ins Kino

Ein Chef wie man ihn sich niemals wünschen würde: Das ist Stromberg. Zwei Jahre nach Ende der Kultsendung steht jetzt endlich der Starttermin für den gleichnamigen Kinofilm.

Mit seinen - oft unüberlegten - Sprüchen hat sich Stromberg in die Herzen der Zuschauer gegiftet. Die Kreation von Comedy-Mastermind Christoph Maria Herbst, der in der Serie «Stromberg» den gleichnamigen Chef einer Firma darstellte, wird nun auch bald auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Laut DWDL.de kommt «Stromberg - Der Film» im Februar 2014 in die Kinos. Was aber bereits jetzt feststeht: Es wird auch im Film wieder derbe Sprüche regnen. «Firmenfeiern sind wie das letzte Abendmahl. Immer zu wenig Weiber, das Essen ist schlecht und am Ende gibt's Ärger», so Stromberg