Rheinland-Pfalz / Saarland : Der Schulstart steht vor der Tür und bringt Neues

MAINZ / SAARBRÜCKEN - Das süße Ferienleben hat bald ein Ende: Am Montag kommender Woche geht es für Hunderttausende Schüler in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder los.

Der Ernst des Lebens naht mit Riesenschritten: Am Montag kommender Woche (8. August) beginnt für die meisten Schüler in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder der Unterricht. Schüler, Lehrer und Eltern können sich dabei auf einige Änderungen einstellen. Der Anteil der Ganztagsschulen wurde erhöht, es gibt kleinere Grundschulklassen, mehr Schwerpunktschulen für Behinderte sowie eine Ausweitung der Schulbuchausleihe. Das rot-grün regierte Rheinland-Pfalz sieht sich in der Bildungspolitik bundesweit als Vorreiter.

41 neue Ganztagsschulen gehen in Rheinland-Pfalz an den Start. An diesen Schulen gibt es mindestens vier Tage in der Woche von 08.00 bis 16.00 Uhr Unterricht oder Betreuung. Die Personalkosten übernimmt das Land. Bis zum Ende der Wahlperiode 2016 soll jede zweite Schule ein Ganztagsangebot machen.

155 000 Schüler für Schulbuchausleihe angemeldet

In den rheinland-pfälzischen Grundschulen will Rot-Grün die Klassen schrittweise verkleinern. Los geht es im Schuljahr 2011/2012 mit maximal 24 Schülern in der ersten Jahrgangsstufe. Die Zahl der Schwerpunktschulen, die behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam besuchen, steigt um 27 auf 228. Fast zwei Drittel davon sind Grundschulen.

Die neue freiwillige Schulbuchausleihe geht in die zweite Runde. Damit können Eltern bis zu zwei Drittel der Anschaffungskosten für Schulbücher sparen. Rund 140 000 Schüler beteiligten sich im vergangenen Schuljahr daran. Für 2011/2012 hatten sich bis zum Beginn der Sommerferien etwa 155 000 Schüler dafür angemeldet. Waren im Einführungsjahr nur die Klassenstufen fünf bis zehn an den allgemeinbildenden Schulen in die Schulbuchausleihe einbezogen, können künftig unter anderem auch Schüler der gymnasialen Oberstufe das Angebot nutzen.

Den Eltern von Erstklässlern rät das Bildungsministerium, ihren Nachwuchs schon vor dem Schulstart mit dem Schulweg und den Gefahren im Verkehr vertraut zu machen. Es sei auch besser, einen etwas längeren Weg in Kauf zu nehmen, wenn dieser dafür sicherer sei. Eltern sollten als Vorbilder dienen und sich selbst an die Verkehrsregeln halten.

