So läuft die Nacht ab : Der Showdown von Anfang bis Ende

So wird diese Wahl nicht zur Qual: Um Mitternacht können Sie ein Nickerchen machen, um 1 Uhr können Sie das Bier und um 5 Uhr den Champagner öffnen. Es sei denn, es läuft etwas schief.

Endlich, dürften Sie ausrufen, endlich haben die Präsidentschafts-Wahlen in den USA begonnen. Das Rennen zwischen Obama und Romney ist sehr knapp. Und die Wahl dauert lange, sehr lange. Und was ist, wenn etwas schiefgeht? Hier haben Sie einen Überblick.

Kein frühes Ergebnis zu erwarten Mit einem frühen Ergebnis ist bei den US-Präsidentschaftswahlen nicht zu rechnen. Mitt Romney und Barack Obama liefern sich ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Weil sich die USA über sechs Zeitzonen erstrecken, öffnen und schließen die Wahllokale in den östlichen Bundesstaaten bereits Stunden früher als die an der Westküste.

Was passiert wann? In der Bildstrecke oben sehen Sie, wie die Wahlnacht von Dienstag auf Mittwoch abläuft. Die Zeiten beziehen sich alle auf Luxemburger Zeit.

Swing States und Verzögerungen:

Knappe Wahlergebnisse in den so genannten Swing States, die von Wahl zu Wahl zwischen den Parteien pendeln, können zu erheblichen Verzögerungen führen. So müssen in Florida und Colorado Stimmen nachgezählt werden, wenn der Unterschied zwischen den beiden Kandidaten 0,5 Prozent oder weniger beträgt. In Ohio muss der Abstand dagegen nur bei 0,25 Prozent liegen - was eine Differenz von weniger als 20 000 Stimmen sein könnte.