Der Sommer ist da!: Pack die Badehose ein – auch Luxemburg hat tolle Strände

Wenn Belgien nicht wär', läg' Luxemburg am Meer – oder etwas weniger boshaft formuliert: Um dem entspannenden Klang der Wellen zu lauschen zu können, müssen Luxemburger einiges an Weg auf sich nehmen.

Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist. Auch im Großherzogtum lässt sich prima das Handtuch ausbreiten, im See baden und nebenbei einen Cocktail schlürfen. Und das Ganze sogar stilecht im Sand!

Die Strände Luxemburgs sind vielfältig

Allein der Obersauer-See verfügt über sechs Strände. Der See lädt zum Schwimmen ein, die Strände zum Sonnen, aber auch Wassersport kann betrieben werden. So verleiht die Jugendherberge Lultzhausen hierzu Ausrüstung wie Kanus, Kayaks und Stand-up-Paddling Boards. Eine weitere Möglichkeit ist die Erkundung des Sees mit dem Solarboot, das an mehreren Stellen gemietet werden kann.

Der See in Weiswampach hat eine hübsche Liegewiese, von wo aus man den Paddlern und Surfern zuschauen kann. Oder man traut sich ins Wasser und wird selbst aktiv. Tretboote für eine See-Tour stehen ebenfalls zur Verfügung.

Auch Hunde haben ein Anrecht auf Strand. Vincent Lescaut

Die Freizeitanlage in Remerschen hingegen ist vor allem für Schwimmer geeignet. Die Besonderheit dort: Ein Strand ist ganz den Felsnasen gewidmet und Hunde sind dort nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Der Ulla-Beach, eine etwa 250 Meter lange umzäunte Grasfläche am Ufer der Teiche, entstand vergangenen Sommer und zielt auf Hunde(halter) ab. Dort können neben den Menschen auch deren beste Freunde baden und sich abkühlen. Einschränkungen gibt es dennoch: Die Vierbeiner sind an der Leine zu führen und müssen über einen gültigen Impfpass verfügen.

Der Echternacher See hat ein Novum zu bieten mit einem eigenen Badebereich, der über die Insel in der Nähe der Jugendherberge zu erreichen ist.