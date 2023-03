160 Arbeitsplätze in Gefahr: Der soziale Druck bei DuPont Luxemburg steigt

«Die Situation ist sehr heikel. 160 Arbeitnehmer sind in Gefahr, ihren Arbeitsplatz zu verlieren», erklärt Alain Rolling vom OGBL. Die Gewerkschaften organisieren am Donnerstag um 10.30 Uhr eine Protestaktion vor der Fabrik DuPont Teijin Films in Contern, nachdem die Direktion letzte Woche die Schließung von zwei der drei Produktionsstraßen angekündigt hatte.