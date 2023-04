Luxemburg: Der Staat bereitet sich auf weniger Steuereinnahmen vor

«Etwa eine halbe Milliarde Euro». So hoch hatte Finanzministerin Yuriko Backes (DP) die Kosten der Maßnahmen nach der Tripartite am 3. März geschätzt. Ihr Ministerium nennt mittlerweile in dem Entwurf zur Änderung des Haushaltsplans, der noch seinen Weg durch die Gesetzgebung gehen muss, genauere Zahlen. Die Bilanz für die öffentlichen Finanzen sei jedoch noch nicht endgültig, so ein Sprecher des Ministeriums, denn: der Gesetzentwurf «enthält nicht alle Maßnahmen der Tripartite».