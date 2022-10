Luxemburgs Haushaltsplan 2023: Der Staat will trotz Krisen «weiter investieren»

Yuriko Backes, Ministerin seit Januar, hat ihren ersten Staatshaushalt vorgelegt. Editpress/Fabrizio Pizzolante

«Dies ist kein Sparhaushalt», betonte Finanzministerin Yuriko Backes (DP) am Mittwoch, als sie dem Abgeordnetenhaus den Staatshaushalt 2023 vorstellte, den ersten für die Ministerin, die ihr Amt im Januar angetreten hatte. «In diesen Zeiten müssen wir weiter in unser Land investieren, Haushalte und Unternehmen gezielt unterstützen. Wir haben aus früheren Krisen gelernt, dass Sparen nicht die richtige Antwort ist», argumentierte sie, nachdem sie darauf hingewiesen hatte, dass sie «einen Krisenhaushalt» vorlege.

Die makroökonomische Lage

«Ein brutaler Krieg hat zu einer Wirtschaftskrise geführt. Die Welt steht mitten in einer Permakrise. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten sind ganz groß», analysiert Yuriko Backes. Mittelfristig ist sie vorsichtig: «Niemand kann heute eine Prognose für die Wirtschaft abgeben».

In Luxemburg wird mit einem Wachstum von 2 Prozent und einer Inflation von 2,8 Prozent gerechnet, die durch die Maßnahmen der letzten Tripartite eingedämmt werden soll. Der Haushaltssaldo, der bis 2019 einen Überschuss aufwies, wird ein Defizit von 2,8 Milliarden Euro mit sich bringen. «Es ist immer ein Problem, wenn es ein erhebliches Defizit gibt, aber das Wichtigste ist der Kurs. Und der ist meiner Meinung nach gut», urteilte Yuriko Backes. Im Einzelnen rechnet sie mit Einnahmen von 24,5 Milliarden Euro und Ausgaben von 27,3 Milliarden Euro. Die öffentlichen Investitionen werden «auf ein neues Rekordniveau von 3,8 Milliarden Euro im Jahr 2023 oder 4,6 Prozent des BIP» steigen.

Im Jahr 2023 wird die Staatsverschuldung voraussichtlich 26,3 Prozent des BIP betragen, könnte aber bis 2026 auf 29,5 Prozent ansteigen. «Das Ziel, 30 Prozent nicht zu überschreiten, ist im Koalitionsvertrag verankert», erinnert die Ministerin, die «alles tun wird, um darunter zu bleiben».

Eine «verantwortungsvolle» Steuerpolitik

«Die große Steuerreform wird nicht abgesagt, sondern verschoben. Denn der Staat hat seit der Pandemie 5,5 Milliarden Euro für soziale Maßnahmen ausgegeben», sagt Backes. Eine Anpassung des Steuertarifs an die Inflation, die von einem Teil der Opposition gefordert wird, «würde etwa 600 Millionen Euro pro Jahr kosten», so die Liberale. Sie will auch die Unternehmen nicht stärker besteuern, mit dem Argument der «Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere für den Finanzplatz». Zu diesem Thema ruft sie dazu auf, «kein Harakiri zu machen», ein Ausdruck, der in der Kammer einige Lacher auslöste.

Soziale Maßnahmen

In Anlehnung an die Rede zur Lage der Nation, die Xavier Bettel am Vortag gehalten hatte, erinnerte Yuriko Backes daran, dass «47 Prozent der Ausgaben für soziale Zwecke aufgewendet werden». Eine der starken Maßnahmen ist die Erhöhung des Steuerkredits für Alleinerziehende (CIM) von 1500 auf 2505 Euro. Außerdem wird die jährliche Einkommensgrenze für den Anspruch von 35.000 auf 60.000 Euro angehoben. Der Steuerkredit auf den Mindestlohn wird mehr Menschen zugute kommen, da die Tabellen an die Erhöhung des Mindestlohns angepasst werden.

Der Haushalt wurde in Anwesenheit von Finanzministerin Yuriko Backes, Fernand Etgen (Präsident der Abgeordnetenkammer), André Bauler (Vorsitzender des Finanzausschusses) und Max Hahn (Berichterstatter für den Haushalt) (von links nach rechts) offiziell eingereicht. Sie alle sind Mitglieder der DP. Editpress/Fabrizio Pizzolante

Wohnungsbau

Die Ministerin räumt ein, dass die Wohnungsfrage «für viele Menschen nach wie vor eine große Sorge darstellt». Sie kündigt zusätzliche Mittel für den Sonderfonds für Wohnungsentwicklung (192 Millionen Euro) an und erinnert an die bevorstehende Reform der Besteuerung in diesem Bereich, die am vergangenen Freitag angekündigt wurde. In Zukunft können Steuerzahler diesen Steuervorteil nur noch zwei Mal im Leben anwenden. Der Haushalt des Wohnungsbauministeriums soll 192 Millionen Euro erreichen.

Energiewende

Der Staat wird «2,3 Milliarden Euro auf den Tisch legen, um das Land zu dekarbonisieren», sagt Yuriko Backes. Die Ministerin kündigte eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Reparaturdienste und den Kauf von Fahrrädern (von 17 auf 8 Prozent) an. Der öffentliche Verkehr sei «eine Priorität», die Ministerin listete «die Linie Luxemburg-Bettemburg, den Verkehrsknotenpunkt, die Verlängerung der Straßenbahn» auf. Solarpaneele werden, wie bereits angekündigt, von einer Mehrwertsteuer von 3 Prozent profitieren. Des Weiteren werden «Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe (aus Biomasse hergestellte Brennstoffe) von der CO 2 -Steuer befreit».

Digitalisierung

Insgesamt werden im nächsten Jahr 116 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um die KMU bei der Digitalisierung zu unterstützen. Neben steuerlichen Hilfen werden die Mittel des Luxembourg house of fintech (LHoFT) und des Luxembourg for finance (LFF) aufgestockt. Auch Prämien für die Konnektivität von Haushalten wurden angekündigt. Für Steuerzahler wird die Frist für die Abgabe der Steuererklärung, ob in Papierform oder online, von dem üblichen 31. März auf den 31. Dezember verlängert. Die Maßnahme wird ab 2023 für die Einkommensteuer 2022 wirksam.

Verteidigung und Entwicklung