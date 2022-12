«Ich bin ein Star» : Der Start fürs RTL-Dschungelcamp steht fest

Mitte Januar geht das Dschungelcamp in die 16. Runde – und hat dieses Mal eine Sendung mehr. Offen ist noch, welche Stars einziehen.

Hoffentlich bringt das kein Pech: Das RTL-Dschungelcamp startet dieses Mal am Freitag, dem 13.. Dieses Datum im Januar 2023 (21.30 Uhr) sollten sich Fans von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (IBES) schon mal notieren. «Für zwölf Stars beginnt das größte Abenteuer ihres Lebens, mitten im australischen Dschungel und vor den Augen von TV-Deutschland», teilte RTL am Mittwoch in Köln mit.