USA: Der Stolz auf den muslimischen Stadtrat ist vielen vergangen

Den Entscheid des mittlerweile rein männlichen, muslimischen und konservativen Stadtrats mit einem Gesetz, das Anbringen von Pride-Flaggen an städtischen Gebäuden verbot, stößt bei ihnen auf viel Kritik. Im Juni wehen anlässlich des «Pride Month» in vielen US-Orten und -Städten Regenbogenflaggen.

Rechtskonservative bejubeln Flaggen-Gesetz

Viele muslimische Einwohner, die sich im Rathaus versammelt hatten, brachen in Jubel aus, nachdem die Ratsmitglieder das Gesetz einstimmig angenommen hatten. Derweil gibt es auch in den sozialen Medien vom rechtskonservativen Lager Spott und Hohn gegenüber der LGBTQI-Bewegung. «Schwulenlose Stadt», heißt es etwa unter einem Post der Stadt, dazu postet der User ein Bizeps-Emoji. Vor der Abstimmung hielt Stadtrat Mohammed Hassan einen Monolog, in dem er seine Haltung gegenüber LGBTQI-Anhängern klarmachte: «Ich arbeite für die Menschen, für das, was die Mehrheit der Menschen mag.»