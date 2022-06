Radsport : Der Streckenverlauf der Škoda Tour 2022

Die Organisation hat die Strecke der Škoda Tour Luxembourg 2022 bekanntgegeben. Ein neuer Startort ist dabei.

Wer den Gesamtsieg bei der diesjährigen Škoda Tour will, muss was in den Beinen haben. Bereits die erste Etappe mit Start und Ziel in Luxemburg-Stadt wartet mit vier Anstiegen auf, darunter die Côte d'Eschdorf und die Côte de Stafelter.