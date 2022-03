Himmelsspektakel : Der Supermond geht über Luxemburg auf

LUXEMBURG – Die Augen vieler Luxemburger sind an diesem Dienstagabend zum Himmel gerichtet, wo der Mond sich deutlich größer als normal zeigt.

In Luxemburg und der Großregion setzte sich der Supermond am Dienstag späten Nachmittag mit großer Anmut an den langsam aufziehenden Abendhimmel.