Blutbad in Texas: «Der Täter lief mit dem Gewehr von Raum zu Raum, um uns alle zu finden»

Im US-Bundesstaat Texas hat der 38-jährige Francisco Oropesa in seinem Nachbarhaus mutmaßlich fünf Menschen mit einem Sturmgewehr erschossen.

«Ich hätte nie gedacht, dass er schießen würde. Er lief von einem Raum zum nächsten, um Menschen zu finden.» Wilson García ist fassungslos. Der Mann hat am späten Freitagabend bei einer Schießerei im Ort San Jacinto im US-Staat Texas seine Frau und seinen neunjährigen Sohn Daniel verloren. Garcías Nachbar, der 38-jährige Francisco Oropesa, war in sein Haus mit einem Gewehr gekommen und hatte insgesamt fünf Menschen erschossen.

Oropesa hatte zuvor, mit wohl derselben Halbautomatik-Waffe in seinem eigenen Vorgarten herumgeschossen. Weil Familie García gerade das einmonatige Baby zu Bett gebracht hatte, ging der Familienvater zu Oropesas Haus, um den Mann zu bitten, mit dem Herumschießen aufzuhören. Der angetrunkene Oropesa tauchte kurz danach bei den Garcías auf und richtete ein Blutbad an. Wie die Polizei später informierte, hatte der mutmaßliche Täter seinen Opfern gezielt in den Kopf geschossen.