Der Tag danach: Hat sich Britney Spears beim Messertanz verletzt?

Mit diesem Video beunruhigte Britney Spears ihre Fans. Am Ende hört man, wie die Messer aufeinander knallen, Fans sehen das als Beweis, dass die Messer echt sind. Instagram/britneyspears

Jüngst schockierte Britney Spears ihre Followerinnen und Follower mit einem Tanzvideo auf Instagram: Sie hielt große Messer in den Händen, mit denen sie wild um sich fuchtelte. Nachdem der Beitrag unter ihren Fans Sorgen ausgelöst hatte, schrieb sie in der Caption, dass es Fake-Messer seien. Doch die wenigsten schenkten ihr Glauben. So schrieb ein User: «Das sind definitiv keine Fake-Messer! Sie glänzen zu sehr und man erkennt die scharfe Klinge.»

Nun teilt die 41-Jährige ein weiteres Video, in dem sie einen Verband am rechten Arm trägt. Weiter sind Schnittwunden an ihrem Bein sowie blaue Flecken am Körper der Musikerin zu erkennen. Woher die Verletzungen stammen, ist unklar. Britney selbst hat sich diesbezüglich nicht geäußert. Fakt ist aber, dass im selben Outfit zuvor nichts zu erkennen war.

Sind diese Verletzungen beim Messer-Video entstanden? Instagram/britneyspears

Derweil zeigen sich ihre Fans wieder besorgt. So schreibt auf X ein User: «Leute, damit ist nicht zu spaßen. Diese Frau braucht dringend Hilfe!» Eine andere Userin stellt eine extreme These auf: «Ich bin mir sicher, diese Verletzungen stammen von den Messern. Unsicher bin ich aber, ob es unabsichtlich passiert ist.» «Britney, was ist nur los mit dir? Hör auf, sonst endet das alles nicht gut», schreibt eine dritte Stimme besorgt.

Britney Spears hat eine Faszination für Messer