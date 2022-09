Köln gegen Nizza : Fußball-Fan schwebt nach Skandal-Ausschreitungen in Lebensgefahr

Der Angriff einer Horde Hooligans stellte am Donnerstagabend den Remis des 1. FC Köln beim Conference-League-Auftakt in Nizza in den Schatten. 32 Personen wurden verletzt, ein Fan ringt mit dem Tod.