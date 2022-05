BGL-Ligue : Der Trainer von CS Fola Esch klagt gegen Mondorf-Trainer

Nach dem Spiel Fola gegen Mondorf am Sonntag ist es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den Trainern gekommen. Der Coach des Escher Vereins, Sébastien Grandjean, hat behauptet, von David Zitelli ins Gesicht geschlagen worden zu sein.

Vergangen Sonntag wurden die Escher Kicker von der Mondorfer Mannschaft zu einem Unentschieden (1:1) gezwungen, welches sich erst in der Schlussphase des Spiels ergeben hatte. Am Spielfeldrand schienen die Emotionen jedoch übergekocht zu sein: Die Trainer der beiden Fußballvereine fanden sich in einer handgreiflichen Auseinandersetzung wieder. Dabei soll der Mondorfer Coach David Zitelli dem Trainer CS Fola Esch, Sébastien Grandjean ins Gesicht geschlagen haben sollen. Das hat