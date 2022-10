Treibstoff-Engpass: Der Treibstoffverkauf im Département Moselle wird limitiert

In den letzten Tagen war es zunehmend schwierig, an den Tankstellen der Moselregion Kraftstoff zu bekommen. Damit alle etwas des wertvollen Treibstoffes bekommen können, hat der Präfekt entschieden, den Verkauf zu begrenzen: «Der Kauf und Verkauf von Kraftstoffen (Benzin, Ethanol, Diesel, LPG) in per Hand transportierbaren Behältern werden verboten, ausgenommen an Fachkräfte in der Grünflächenpflege», schreibt der Präfekt in einer am heutigen Mittwoch übermittelten Mitteilung.