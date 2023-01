Luxemburg: Der Trend der «Stillen Kündigung» nimmt zu

«Immer mehr Arbeitnehmer beklagen, dass ihr Berufsleben zu sehr in ihr Privatleben eingreift», betont David Büchel, Arbeitspsychologe bei der Arbeitnehmerkammer, die jedes Jahr die Umfrage «Quality of Work Index» zusammen mit der Universität Luxemburg durchführt. Es ist vor allem die Situation der Arbeitnehmer, die keine oder nur wenig Telearbeit leisten können, die sich deutlich verschlechtert.

Arbeitnehmer legen immer noch großen Wert auf Sinn und Anerkennung bei der Arbeit (im Vergleich zu Karriere machen oder materiellen Vorteilen). Dies sei in einigen Berufen und Wirtschaftszweigen leider immer schwieriger zu finden. Die Reaktion dieser Arbeitnehmer, stellt David Büchel fest, besteht darin, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten wollen, sich aber so weit wie möglich vom Unternehmen entfernen, um sich in Freizeitaktivitäten oder mit der Familie zu entfalten. Dieses Phänomen nennt man «Quiet Quitting» oder «stille Kündigung», ein Begriff, der durch die sozialen Netzwerke populär geworden ist.