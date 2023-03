Gesundheit: Der Trinktrend «Damp Lifestyle» erobert das Internet

Die Tiktokerin Hana Elson bringt es so auf den Punkt: «Man verinnerlicht, dass das Verhältnis zum Alkohol nicht schwarz oder weiß sein muss.» Für sie stehe Damp Lifestyle dafür, «dass ich nicht entweder in einer Bar trinke bis zum Blackout oder ganz zu Hause bleibe».

«Im Club angekommen, war ich bereits betrunken»

Bei vielen löst der Damp Lifestyle einen positiven Domino-Effekt aus und sorgt für ähnliche gesundheitliche Vorteile wie kompletter Alkoholverzicht. Man fühlt sich fitter, muss weniger Kater-Sonntage durchstehen und hat mehr Zeit für anderes. Außerdem hinterfragt man die Beziehung zum Alkohol: «Man beweist sich, dass man in sozialen Situationen oder nach einem anstrengenden Tag nicht unbedingt trinken muss.» Das pushe das Selbstvertrauen, so Fans des Trends.

So setzt du den Damp Lifestyle um:

Wer den Damp Lifestyle ausprobieren will, startet zum Beispiel mit einem Mocktail oder alkoholfreien Bier in den Abend und geht erst mal mit klarem Kopf unter die Leute. Shots oder Cocktails mit Hochprozentigem tauschst du im Laufe des Abends gegen Bier oder Hard Seltzer mit weniger Alkoholgehalt und nach jedem alkoholischen Getränk gibts ein Glas Wasser. Für manche bedeutet der Lifestyle, nur an speziellen Anlässen, etwa an Hochzeiten oder Geburtstagen, zu trinken. Tiktokerin Sam Elle erzählt, sie könne an einer Hand abzählen, wann sie im vergangenen Jahr getrunken habe.