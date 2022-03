Kaufen, tauschen, verschenken : Der Trödel zieht ins Netz um

LUXEMBURG – Am Wochenende findet in Luxemburg der erste sonntägliche Flohmarkt statt. Echte Shoppingfans kaufen aber längst über Smartphone und soziale Netzwerke.

«My beautiful wardrobe» ist nur eine der Facebook-Gruppen in Luxemburg, über die gekauft, verkauft und getauscht wird. Screenshot

Am Sonntag findet in Luxemburg-Stadt der erste sonntägliche Flohmarkt statt. Auch die Geschäfte sind dann einmal im Monat sonntags geöffnet. Das wirkt fast ein wenig antiquiert, wenn man weiß, was in der Kauf- und Tauschszene längst rund um die Uhr vor sich geht.

Viele Stunden verbringen junge Leute mit ihren Smartphones und surfen auf Facebook, da macht Shopping keine Ausnahme. Seit einem guten Jahr werden immer mehr Facebook-Gruppen gegründet, auf denen fleißig verkauft, getauscht und empfohlen wird. «L’essentiel Online» hat sie genauer unter die Lupe genommen:

Kleider-Partys zum Tauschen

«Ich gehöre der Facebook-Generation an. Da war es nur logisch, dass ich eine Gruppe gegründet habe, als ich gemerkt habe, dass in meinem Kleiderschrank kein Platz mehr war und ich Sachen loswerden wollte», erinnert sich Petra. Nun, gut eineinhalb Jahre später, zählt «My beautiful wardrobe» gut 500 Mitglieder. Verkauft und getauscht werden Kleider, Handtaschen, aber auch Insider-Tipps.

Andere nutzen die Plattform, um Kleider-Partys bei sich zu Hause zu organisieren.

Kleider-Partys veranstaltet auch die 28-Jährige Mode-Fetischistin regelmäßig: «Ich habe schon sechs solcher Events bei mir zu Hause organisiert und finde das sehr praktisch. Dann kann man sich die Klamotten genau angucken oder anprobieren und beim Preis verhandeln.»

Wie wär's mit Verschenken?

Petras Gruppe ist lange nicht die einzige dieser Art auf Facebook. Derzeit gibt es mindestens sechs davon (siehe Infokasten). Dazu gehör unter anderem «She Sells her mess» mit über 9000 Mitgliedern ein Muss für alle Modefans in Luxemburg.

Beim Verkaufen, Kaufen oder Tauschen ist lange nicht Schluss: Auch Verschenken ist in sozialen Netzwerken. Der 34-jährige Johnny verwaltet die Facebook-Gruppe für Recycling-Fans «Free your stuff Luxembourg». «Ich hasse die Konsumgesellschaft, ich verschenke lieber Zeugs oder bekomme es geschenkt. Stühle und Tisch in meiner Küche habe ich mir über ‚Free your stuff‘ besorgt. Sobald mein Sohn zu viele Spielsachen hat, gebe ich sie auch darüber ab», erklärt Johnny.

«Innerhalb von 5 Minuten reagieren

Wer mitmachen will, muss reaktionsschnell sein: «Um gute Sachen zu ergattern, muss man meistens innerhalb von 5 Minuten reagieren.» Bei gut 5000 Mitgliedern, das entspricht jedem Hundertsten Einwohner von Luxemburg ist das wenig erstaunlich. Smartphone aus der Tasche holen, Foto machen und auf Facebook hochladen, einfacher geht’s nicht, um seine Sachen loszuwerden.

Manchmal entstehen sogar neue Kontakte über solche Gruppen, wissen Petra und Johnny. «Ein Mitglied aus Düdelingen hat mal über die Gruppe gepostet, dass ihm eine Zwiebel für sein Ratatouille fehlt. Innerhalb von 5 Minuten hatte er Angebote von sechs Nachbarn, die ihm eine vorbeibringen wollten», erklärt Johnny mit einem Lächeln.