Luxemburg: «Der Überfall in Ettelbrück war unvorhersehbar»

Vergangen Freitag ist ein städtischer Angestellter bei seinem Vorhaben, den Strom in einem Lokal abzustellen, abgegriffen worden. Einer der beiden Angreifern war auch der Inhaber des Lokals, wie die Polizei am Montag mitteilte. «Die Leute sind natürlich nie glücklich, wenn man ihnen den Strom abstellen möchte. Aber eine Attacke in solch einem Zusammenhang gab es vorher noch nie», sagte der Bürgermeister von Ettelbrück, Jean-Paul Schaaf (CSV) zu dem Vorfall.