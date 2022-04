Tote auf dem Kirchberg: Der Verdacht eines gewaltsamen Todes verdichtet sich

Die Beerdigung der Frau findet am Samstagnachmittag in der Kirche San Rocco in Petacciato, ihrer Heimatstadt in der Nähe von Molise in Süditalien, statt. Bürgermeister Roberto Di Pardo wird am Samstag von 14 bis 18 Uhr die Trauer der Stadt verkünden. In Luxemburg wurden vor dem Restaurant Blumen niedergelegt.