Filme unterm Sternenhimmel: Der Palast-Vorplatz wird zum Open-Air-Kino

Damit das Film-Event auch pünktlich an den Start gehen kann, liefen die Vorbereitungen am Donnerstag auf Hochtouren, «den ganzen Tag», wie Mitorganisatorin Catherine Krettels erklärte. Am späten Nachmittag war es dann endlich soweit: Die 14 Mal 8 Meter-große Kinoleinwand wurde aufgebaut.

Die Filme werden vom 22. bis 30. Juli vorgeführt. Auf dem Programm steht ein bunter Mix aus neuen Filmen («Death on the Nile», «West Side Story») und bekannten Klassikern («A Fistful of Dollars», «Breakfast at Tiffany's», «Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain»...). Es ist keine Reservierung erforderlich, getreu dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Die Vorführungen beginnen jeweils um 21.30 Uhr, wenn die Sonne im Großherzogtum untergangen ist. Und das Beste daran: Alle Vorführungen sind kostenlos!