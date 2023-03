Kaum ein VW-Modell hat bereits vor der Markteinführung so viele Wellen geschlagen wie der ID.3. Das erste Produkt des Auto-Giganten auf dem neuen «Modularen Elektrik-Baukasten» (MEB) verzögerte sich immer wieder, in erster Linie wegen großer Software-Probleme. VW musste riesige Parkflächen anmieten, damit die bereits produzierten Fahrzeuge irgendwo abgestellt werden konnten. Und als die Fahrzeuge dann endlich nach und nach an die Kunden ausgeliefert werden konnten, hagelte es Kritik von Käufern und Fachpresse: Der ID.3 war unausgereift, noch immer von Software-Problemen geplagt und fühlte sich zu wenig hochwertig an.