Natur: Waschbären werden auch in Luxemburg zu «Problembären»

Waschbären erfreuen sich mit ihren großer Beliebtheit – vor allem im Netz kursieren unzählige süße Waschbär-Clips. Doch nun mahnt Dr. Laurent Schley, Biologe und stellvertretender Direktor der Verwaltung für Natur und Wälder (ANF) zur Vorsicht in Bezug auf die Säugetiere. Der immer häufiger in Luxemburg anzutreffende Waschbär gehört zu den eine invasiven Arten, die mit ihrer Ausbreitung Ökosysteme beeinträchtigen und daher der biologischen Vielfalt schaden können. Daher ist es «gesetzlich verboten, sie in Gefangenschaft zu halten oder zu füttern», wie Dr. Schley betont.