Aus in Runde zwei : Novak Djokovic in Monte Carlo bereits gescheitert

Große Überraschung beim Turnier in Monte Carlo: Der Weltranglistenerste Novak Djokovic ist bereits in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina ausgeschieden.

1 / 3 Aus in Runde zwei - Novak Djokovic ist in Monte Carlo bereits ausgeschieden. Getty Images Er unterliegt dem Spanier Alejandro Davidovich. REUTERS Das Turnier in Monte Carlo war erst sein zweites in diesem Jahr. AFP

Alejandro Davidovich Fokina ist zwar «nur» Nummer 46 der Tennis-Weltrangliste – doch am Dienstagnachmittag ist der Spanier eine Nummer zu groß für Novak Djokovic gewesen. Der Serbe verlor am Ende 3:6, 6:7 (5:7) und 1:6. «Es wird einige Zeit dauern und einige Matches, um wirklich in Schwung zu kommen», räumte Djokovic vor dem Start in Monte Carlo ein. Nun ist für den Gewinner von 20 Grand-Slam-Turnieren bereits in der zweiten Runde Schluss.

Nach dem verlorenen ersten Satz lag Djokovic auch beim Hin und Her im zweiten Abschnitt zweimal mit Break hinten. Obwohl sich der Favorit dann noch in den entscheidenden dritten Satz rettete, schaffte er nicht die Wende. Im Gegenteil: Ohne viel Gegenwehr ging der Satz an den Spanier – nach zwei Stunden und 54 Minuten war die Partie beendet.

Erst sein zweites Turnier

Das Masters-1000-Turnier in Monaco war erst das zweite Tennis-Turnier des Serben, nachdem Djokovic wegen der fehlenden Covid-Impfung diverse Wettkämpfe verpasst hatte – unter anderem auch die Australian Open in Melbourne, wo er nach langem Hin und Her nicht ins Land einreisen durfte.

Djokovic hatte zuletzt auch die großen Hartplatz-Turniere in Indian Wells und Miami in den USA verpasst. Der Auftakt seiner Sandsaison verlief nun ebenfalls alles andere als optimal.