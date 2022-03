America's Cup : Der Wind verhindert die Entscheidung

Der America's Cup bleibt spannend. Wegen Wind ist die 13. Regatta auf Freitagabend verschoben worden. Zuvor gewann Oracle gegen New Zealand und verkürzte in der Serie auf 2:8.

Noch immer ist der 34. America's Cup nicht entschieden: Die erste Wettfahrt am Donnerstag gewinnt Oracle souverän und verkürzt in der Serie auf 2:8, die zweite Wettfahrt fällt indes dem Wind zum Opfer.

Die Entscheidung im 34. America's Cup ist am Donnerstag nach kurzem Zuwarten wegen der zu starken Winde vor der San Francisco Bay vertagt worden. Die 13. Wettfahrt, die Team New Zealand bei einem allfälligen Erfolg den Gesamtsieg bringen würde, findet nun am zehnten Renntag am Freitagabend um 22.15 Uhr statt.