Luxemburg: Der Winter hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen

Wer seine Daunenjacke gerade erst wieder eingemottet hat, wird diese Woche bitter enttäuscht: Es herrschen wieder Minusgrade im Großherzogtum – trotz meteorologischen Frühlingsbeginn. Allein am Dienstagmorgen könnte das Quecksilber auf bis zu -4 Grad sinken. Ein ziemliches Durcheinander, wo doch der Frühling seit einigen Tagen ganz offiziell angekommen sein sollte und seit vergangenem Wochenende sogar Sommerzeit herrscht. Gemäß den Meteolux-Prognosen scheint sich der Winter jedoch noch nicht verabschieden zu wollen. Vergangene Nacht herrschten bereits Minusgrade zum Start in die neue Woche.

Am heutigen Montag könnte sich laut dem nationalen Wetterdienst sogar «eine zeitweilige dünne Schneedecke» bilden. Am späten Vormittag wird aus den Flocken dann Regen. Erst am Abend soll es wieder trocken werden. Allerdings wird es am Dienstagmorgen mit -4 Grad Celsius noch wesentlich ungemütlicher. Im Laufe des Tages sollen bestenfalls zwischen 5 und 7 Grad zu erwarten sein.