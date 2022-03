Wetter : Der Winter kehrt am Donnerstag nach Luxemburg zurück

Luxemburg – MeteoLux sagt für das Großherzogtum ein paar Schneeflocken voraus

Nach den frühlingshaften Temperaturen der letzten zwei Wochen scheint nun der Winter zurückkehren zu wollen. MeteoLux bestätigt in seiner heutigen Prognose einen deutlichen Abfall der Temperaturen im Vergleich zum Dienstag. Für den heutigen Donnerstagabend kündigt der Wetterdienst sogar Schneefall im Norden des Landes (0-1 Zentimeter) – bei winterlichen Temperaturen von 0-2 Grad Celsius – an.

Am Wochenende sagen die Wetterexperten frostige Nächte voraus – mit Temperaturen von -2 bis 0°C am Samstag und -4 bis -2°C am Sonntag. Der Samstagnachmittag hingegen soll es etwas milder werden mit Werten von 3 bis 5 Grad Celsius. Zumindest zum Abschluss der Woche werden wir mit etwas Sonnenschein beschenkt und die Thermometermarke klettert auf bis zu 7 °C hoch.